Як усунути засмічення труб в домашніх умовах: 3 практичних лайфхаки

Усунення засмічень в домашніх умовах може бути складним завданням. UAportal підготував ефективні лайфхаки, які пропонують практичні рішення для швидкого та ефективного вирішення цієї проблеми.

Використання харчової соди та оцту

Один з ефективних способів усунення засмічення труб в домашніх умовах полягає у використанні комбінації харчової соди та оцту. Для початку в трубу слід налити каструлю окропу, щоб послабити закупорку.

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Після цього в каналізацію слід всипати пів склянки харчової соди, а потім пів склянки оцту. Давши суміші настоятися близько 30 хвилин, можна залити ще одну каструлю окропу, щоб змити засмічення.

Використання сантехнічної змійки

Ще один корисний лайфхак для усунення засмічень труб в домашніх умовах полягає у використанні сантехнічної змійки. Процес починається з того, що ви вставляєте її в каналізацію і повертаєте ручку, щоб маневрувати нею по трубах. Коли ви досягнете засмічення, продовжуйте штовхати і крутити змійку, щоб розбити засмічення і усунути закупорку.

Саморобний засіб для прочищення каналізації

Для тих, хто віддає перевагу саморобним засобам для усунення засмічень в домашніх умовах, можна створити простий і ефективний очищувач, використовуючи комбінацію солі, харчової соди та винного каменю. Змішавши по 1/2 склянки кожного інгредієнта і висипавши їх у каналізацію, а потім заливши двома склянками окропу, ви зможете розбити і видалити забруднення.

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