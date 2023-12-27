Як усунути запах горілого на кухні: Поради від досвідчених господинь

Запах горілого є одним з тих неприємних ароматів, який може швидко заповнити кухню та залишитися там на довго. UAportal підготував декілька порад, що допоможуть вирішити цю проблему.

Харчова сода та оцет

Шар харчової соди слід посипати на уражені поверхні і залишити на кілька хвилин, а потім розбризкати на нього оцет. Реакція між двома інгредієнтами допоможе нейтралізувати запах горілого. Потім важливо протерти поверхні вологою ганчіркою.

Кип'ятіння лимонної води

Наповніть каструлю водою і додайте кілька скибочок лимона. Дайте воді закипіти протягом декількох хвилин, щоб пара рознесла освіжаючий цитрусовий аромат по всій кухні. Натуральні олії, що містяться в лимоні, допоможуть нейтралізувати запах горілого і залишать кухню пахнути свіжістю та чистотою.

Поглиначі запаху з активованим вугіллям

Щоб усунути стійкий запах горілого з кухні, можна скористатися поглиначами запаху з активованим вугіллям. Ці маленькі пористі пакетики можна розмістити в різних місцях кухні, наприклад, біля пригорілої поверхні або в холодильнику, якщо запах поширився.

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Вентиляція та очищення повітря

Належна вентиляція має вирішальне значення для усунення запаху гару на кухні. Відчинення вікон і використання витяжних вентиляторів дозволяє свіжому повітрю циркулювати і вивітрювати запах горілого.

Спрей для глибокого очищення та нейтралізації запахів

Для ретельного усунення запаху горілого може знадобитися глибоке очищення кухонних поверхонь і приладів. М'який, неабразивний очищувач можна використовувати для видалення залишків пригорілого та стійкого смороду.

Раніше UAportal писав про різні природні методи, які дозволяють швидко, ефективно та з мінімальною кількістю продуктів ароматизувати вашу кухню після смаження чи приготування їжі. Адже ці стійці запахи можуть затримуватися на тривалий час.

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