Як усунути неприємний запах у пилососі: 5 ефективних порад

Неприємний запах, що виходить з пилососа, може дошкуляти навіть при відчиненому вікні. UAportal розповів про п'ять порад, які допоможуть позбутися цієї проблеми

Погане обслуговування

Регулярне чищення та технічне обслуговування мають вирішальне значення для запобігання проникненню запаху гниття у ваш пилосос. Почніть з ретельного очищення, витрусивши з нього сміття, а потім вимийте і висушіть його.

Засмічені фільтри

Забитий фільтр може спричинити неприємний запах. Очистіть його, промивши і висушивши, якщо це можливо, або замініть на новий. Одноразові елементи також слід замінити.

Внутрішнє очищення

Періодично протирайте внутрішні поверхні і контейнери пилососа вологою ганчіркою, щоб видалити накопичене сміття. Важливо також чистити шланги та трубки, оскільки в них можуть застрягти великі частинки, що спричиняє неприємний запах.

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Видалення сміття вручну

Регулярно видаляйте велике сміття вручну, оскільки воно має властивість накопичуватися. Воно забиває шланг і виділяє неприємний запах.

Ароматичні капсули

Подумайте про те, щоб помістити ароматичну капсулу у вигляді порошку або таблеток у пилозбірник пилососа. Це допоможе створити приємний аромат під час прибирання та покращить загальну якість повітря.

Раніше UAportal писав про різні природні методи, які дозволяють швидко, ефективно та з мінімальною кількістю продуктів ароматизувати вашу кухню після смаження чи приготування їжі. Адже ці стійкі запахи можуть затримуватися на тривалий час.

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