Як усунути неприємні запахи у вашій оселі: 4 простих способи

У кожній оселі з часом з'являється унікальний і стійкий запах. Хоча сучасні квартири обладнані ефективними вентиляційними системами, які запобігають застою повітря, в деяких приміщеннях, наприклад, у шафах, може не вистачати належного потоку повітря, що призводить до появи неприємних запахів. Якщо ви маєте справу з цією проблемою, спробуйте наступні лайфхаки, які підготував UAportal.

Перш за все, важливо визначити джерело неприємного запаху. Знайшовши причину, ви зможете вжити необхідних заходів для її усунення. Також важливо пам'ятати, що забезпечення чистоти і порядку має велике значення для підтримки приємного запаху у вашому домі. Візьміть за звичку щодня прибирати в туалеті і не забувайте регулярно спорожняти і чистити відро для сміття.

1. Парфуми

Ваші парфуми можуть слугувати швидким освіжувачем повітря. Зокрема, можна використовувати будь-який одеколон.

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2. Запах домашніх тварин

Змішайте 150 мл води, 100 мл перекису водню і 0,5 чайної ложки засобу для миття посуду. Нанесіть цей розчин на уражену ділянку, особливо на килими, забруднені сечею домашніх тварин.

3. Сіль від запаху фарби

Для боротьби з сильним запахом фарби під час ремонту використайте сіль. Розставте по кімнаті кілька невеликих посудин, наповнених сіллю. Вона допомагає поглинати і нейтралізувати неприємні запахи.

4. Свічки

Свічки можуть ефективно усунути небажаний запах тютюну. Розмістіть їх по всій кімнаті, щоб насолоджуватися свіжою і приємною атмосферою.

Нагадаємо, раніше ми розповіли, як вимити вікна за допомогою йодного розчину. Зокрема, його можна приготувати вдома за кілька хвилин. Тоді як витрати на це мінімальні, проте результат точно вас вразить.

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