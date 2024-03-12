Як усунути неприємні запахи на кухні: 3 корисних лайфхаки

Сильні запахи на кухні з різних причин не є рідкістю. Аромат від приготування їжі, наприклад, при смаженні риби, може бути досить стійким. UAportal розповів про натуральні засоби, які допоможуть усунути ці небажані запахи та відновити приємну атмосферу на кухні.

Сіль

Кухонна сіль, якщо застосовувати її правильно, може допомогти. Висипавши чайну ложку на гарячу плиту, можна швидко усунути неприємні запахи. Однак важливо не переборщити з сіллю, достатньо помірної кількості.

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Цитрусова шкірка

Наступного разу, коли будете їсти апельсин або лимон, не викидайте шкірку. Ці залишки мають неймовірні властивості поглинати запахи. Покладіть шкірку на гарячу конфорку і спостерігайте за зникненням неприємних запахів.

Кава

Якщо ви віддаєте перевагу простому підходу з мінімальними зусиллями, вам підійде кип'ятіння кави. Цей метод пропонує подвійну користь: ви не тільки насолоджуватиметеся смачним напоєм, що бадьорить, але й усунете кухонний сморід. Майте на увазі, що приготування кави в кавомашині дає кращі результати, ніж використання розчинної.

Раніше UAportal писав про різні природні методи, які дозволяють швидко, ефективно та з мінімальною кількістю продуктів ароматизувати вашу кухню після смаження чи приготування їжі. Адже ці стійці запахи можуть затримуватися на тривалий час.

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