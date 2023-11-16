Як успішно пройти випробувальний термін на роботі: лайфхаки

UAportal підготував поради, які допоможуть успішно пройти випробувальний термін на роботі. Від проявлення ініціативи до звернення за підтримкою – ви зможете легко закріпитися на новій посаді.

Проявляйте ініціативу

Ще один лайфхак – проявляти ініціативу під час випробувального терміну. Беріть додаткові завдання або проєкти, підкреслюючи амбіції та прагнення зробити внесок в успіх команди. Пропонуйте інноваційні ідеї, щоб продемонструвати прихильність до розвитку організації.

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Використовуйте можливості для навчання

Перший лайфхак для успішного проходження випробувального терміну – це використання можливостей для навчання. Проявляйте ініціативу, ставте запитання, шукайте зворотній зв'язок і демонструйте ентузіазм у здобутті нових знань.

Звертайтеся за підтримкою

Звертайтеся до наставників або керівників за порадами та роз'ясненнями, коли це необхідно. Сприймайте конструктивну критику як можливість для особистого та професійного зростання, активно вислуховуйте та впроваджуйте пропозиції щодо вдосконалення. Реагування на зворотний зв'язок свідчить про адаптивність і прагнення до постійного розвитку.

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