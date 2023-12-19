Як успішно пройти випробувальний термін: Ключові моменти

UAportal підготував три лайфхаки для досягнення успіху під час випробувального терміну. Початок оцінки цього важливого періоду з правильним підходом має вирішальне значення для вдалої кар'єри.

Бути проактивним

Продемонструйте прихильність до випробувального терміну, взявши на себе ініціативу попросити про зворотний зв'язок. Це свідчить про бажання вдосконалюватися та відданість своїй ролі. Прояснення очікувань на ранньому етапі може допомогти задати позитивний тон випробувальному терміну.

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Побудова стосунків

Позитивні та щирі стосунки з колегами та керівниками відіграють ключову роль під час випробувального терміну. Розвивайте зв'язки як на професійному, так і на особистому рівні, щоб отримати підтримку та довіру в команді. Ці стосунки можуть призвести до отримання цінних відгуків та рекомендацій, які сприятимуть успіху в компанії.

Тайм-менеджмент

Ефективний тайм-менеджмент і постійне дотримання дедлайнів є важливими рисами, які необхідно демонструвати під час випробувального терміну. Вміння організовувати завдання та визначати пріоритети демонструє здатність справлятися з обов'язками.

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