Як пришвидшити прибирання вдома: ефективні поради

Коли справа доходить до підтримання чистоти у квартирі, деякі ефективні рішення можуть пришвидшити процес виконання справ. UAportal підготував рекомендації, що допоможуть вам впоратись з цим за коротший час і з меншими зусиллями.

Прибирання стільниці

Коли ви поспішаєте прибрати квартиру, бажано почати з кухні, оскільки вона часто є першим місцем, де з'являється безлад. Стільницю, плиту та мийку можна швидко протерти за допомогою універсального миючого засобу для різних поверхонь.

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Поставивши на робочу поверхню невеликий контейнер або кошик для дрібниць, наприклад, для ключів або інших речей, можна значно пришвидшити процес наведення порядку. З

10-хвилинне прибирання

Якщо поставити таймер на 10 хвилин і зосередитися на одній кімнаті для проведення прибирання, можна значно покращити порядок. Почніть зі швидесенького усунення видимого безладу та розкладіть всі речі на свої місця.

Витріть пил з поверхонь та меблів. Приділивши пару хвилин чищенню з пилососом у місцях з великою прохідністю, можна досягти більш охайного вигляду кожної кімнати.

Очищення ванної

Протріть поверхні в туалеті, раковині та дзеркалі дезінфікуючими серветками, аби досягти відчутного результату. Виділіть кілька хвилин, щоб навести лад у ванній кімнаті, прибравши всі речі та засоби, які стоять не на своїх місцях.

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