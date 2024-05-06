Як пришвидшити процес прибирання вдома: ефективні поради

Підтримувати дім охайним, не витрачаючи надмірного часу на прибирання, є метою для багатьох. UAportal підготував добірку простих порад, які допоможуть без особливих зусиль підтримувати чистоту в житловому просторі.

Поради щодо швидкого очищення мікрохвильовки

Ефективний спосіб очищення мікрохвильової печі полягає в тому, що суміш рівних частин води та білого оцту варто помістити в посуд і нагрівати протягом 5 хвилин. В результаті утворена пара розпушує бризки та плями від їжі, що дозволяє легко витерти їх ганчіркою.

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Цей метод вимагає мінімальних зусиль, ефективно видаляючи стійкі забруднення зі стінок і стелі мікрохвильової печі. Мало того, оцет нейтралізує запахи.

Ефективний спосіб очищення душової кабіни

Щоб підтримувати душ у чистоті з мінімальними зусиллями, використовуйте губку для посуду, намочену розчином з оцту та господарського мила. Мочалка для миття посуду полегшує очищення душу.

Ефективний спосіб усунення неприємного запаху зі сміттєвого відра

Для свіжого запаху в сміттєвому баку, посипте дно харчовою содою перед тим, як вставити новий пакет. Як природний дезодорант, харчова сода ефективно поглинає неприємні запахи.

Крім того, закріплення лаврового листа на внутрішній стороні кришки додатково бореться з неприємними запахами.

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