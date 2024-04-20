Як спростити прибирання за допомогою підручних засобів: 3 цікавих лайфхаки

Дізнайтеся про ефективні та екологічно чисті засоби для прибирання вашої оселі. UAportal розповів, як без особливих зусиль досягти відмінних результатів.

Використання харчової соди

Замість того, щоб використовувати агресивні хімічні чистячі засоби, спробуйте використовувати харчову соду як натуральну альтернативу. Змішайте її з водою, щоб отримати пасту, яку можна використовувати для чищення кухонних поверхонь і приладів. Посипте содою килими та оббивку перед тим, як пилососити, щоб природним чином нейтралізувати неприємні запахи.

Оцет

Оцет також може бути чудовим засобом для чищення. Змішайте рівні частини його та води, щоб створити універсальний засіб, який можна використовувати для дезінфекції та очищення різних поверхонь у вашому домі.

Читайте також: Як прибрати пил, щоб він ще довго не осідав на меблях

Налийте оцет у мішечок і закріпіть його над душовою лійкою, щоб видалити мінеральні відкладення та покращити потік води. Додайте оцет у відділення для ополіскувача посудомийної машини, щоб запобігти утворенню плям від води на посуді.

Лимон

Лимони можуть слугувати природним очищувачем та дезодорантом у вашому домі. Розріжте його навпіл і використовуйте для очищення обробних дощок і дерев'яного кухонного приладдя.

Покладіть лимонну шкірку в сміттєпровід і промийте його холодною водою, щоб освіжити стік і усунути неприємні запахи. Кислотні властивості можуть допомогти видалити плями від жорсткої води з кранів та світильників.

Нагадаємо, ми писали про ще один цікавий китайський лайфхак, який допоможе легко позбутись пилу в квартирі.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!