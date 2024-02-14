Як спростити прибирання за допомогою підручних матеріалів: 3 корисні лайфхаки

Дізнайтеся, як можна використати повсякденні предмети у вашому домі для ефективного та екологічного прибирання. UAportal розповів, що ці нетрадиційні методи допоможуть очистити вашу оселю без використання агресивних хімічних засобів.

Оцет, сода та лимони

Варто перевірити свої шафи на наявність білого оцту, харчової соди і лимонів. Ці натуральні засоби ефективні для очищення та дезінфекції різних поверхонь у будинку.

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Білий оцет можна використовувати для видалення стійких плям, дезодорування холодильника та дезінфекції обробних дощок. Харчова сода чудово підходить для чищення та усунення неприємних запахів, а лимони можна використовувати, щоб навести блиск на металевих виробах, почистити мікрохвильові печі та освіжити сміттєві баки.

Сухі серветки для прибирання

Сухі серветки можна використати для витирання пилу, оскільки вони зменшують статичну електрику і притягують бруд, що робить їх ефективними для чищення електроніки та важкодоступних місць. Крім того, їх можна використовувати для протирання плінтусів і видалення шерсті домашніх тварин з меблів.

Зубна паста

Зубною пастою можна чистити та полірувати столове срібло, ювелірні прикраси та хромовану фурнітуру. Її м'який абразивний характер робить її придатною для видалення потемніння та відновлення блиску. Крім того, зубною пастою можна виводити невеликі плями на килимах та ефективно видаляти сліди маркера чи крейди зі стін.

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