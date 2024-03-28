Як зменшити статичну електрику на одязі: прості поради на кожен день

Пошук ефективних методів мінімізації статичної електрики на одязі є проблемою для багатьох людей. UAportal, пропонує прості та несподівані методи боротьби з цим.

Сушильні кульки

Використання сушильних кульок – це простий і ефективний метод усунення статичної електрики на одязі. Ці кульки, зазвичай виготовлені з вовни, створюють тертя і зменшують статичну електрику, якщо їх кинути в сушарку разом з одягом. Їх використання не тільки зменшує електростатичний ефект, але й допомагає скоротити час сушіння.

Оцтовий спрей

Використання оцтового спрею – це несподіваний, але ефективний спосіб боротьби зі статичною електрикою на одязі. Змішавши одну частину оцту з трьома частинами води в пульверизаторі та злегка збризнувши одяг перед сушінням, можна отримати потрібний ефект.

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Легка кислотність оцту може нейтралізувати заряди електронів, що відповідають за статичну електрику. Коли одяг висохне, запах оцту розвіється, залишаючи його вільним від статичної електрики і без запаху.

Кондиціонер для білизни

Щоб запобігти накопиченню статичної електрики на одязі, можна використовувати кондиціонер для білизни. При додаванні засобу до прання він покриває одяг тонким шаром, зменшуючи накопичення електричного заряду.

Після висихання одягу помітно зменшиться рівень статичної електрики, що полегшить догляд за ним та його носіння.

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