Як зменшити шум у приміщенні: Цікаві лайфхаки

UAportal підготував декілька лайфхаків, які допоможуть зменшити шум у приміщенні. Дізнайтеся про дієві і прості способи.

Шумоізоляція за допомогою рослин

Практична порада для зменшення шуму в приміщенні – розмістити рослини у будинку. Такі види, як каучуконоси, бостонська папороть і лілії миру відомі своєю здатністю поглинати і блокувати навколишній шум. Такий природний підхід не тільки зменшує шум, але й підвищує привабливість житлового простору.

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Розташування меблів

Швидкий і простий спосіб знизити рівень шуму в приміщенні є зміна розташування меблів. Завдяки правильному положенню таких предметів, як дивани, стільці та книжкові полиці, можна створити перешкоди, які допоможуть звести рівень шуму до мінімуму. Крім того, можна подумати про використання килимів, адже вони також сприяють поглинанню звуку.

Використовуйте звукопоглинальні панелі

Використання звукопоглинальних панелей на стінах може суттєво знизити рівень шуму в приміщенні. Ці панелі призначені для вловлювання та гасіння звукових хвиль, запобігаючи їх поширенню та утворенню відлуння.

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