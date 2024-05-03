Як зменшити споживання електроенергії в режимі очікування приладів: важливі поради

Багато електронних пристроїв продовжують споживати електроенергію навіть у вимкненому стані, що призводить до зайвих витрат енергії. UAportal дізнався, що дотримуючись практичних порад, люди можуть ефективно скоротити споживання електроенергії та зменшити рахунки. UAportal розібрався, як це зробити.

Вимикайте прилади з розетки

Прилади слід вимикати з розетки, коли вони не використовуються, щоб запобігти споживанню електроенергії в режимі очікування. Зарядні пристрої, комп'ютери та телевізори споживають енергію навіть у вимкненому стані, що призводить до зайвих витрат електроенергії. Також рекомендується використовувати розумні подовжувачі, які автоматично відключають живлення пристроїв, коли вони переходять у режим очікування, забезпечуючи додатковий рівень енергозбереження.

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Обирайте енергоефективні прилади

Купуючи нову техніку, бажано обирати енергоефективні моделі з меншим споживанням енергії в режимі очікування. Вироби з маркуванням ENERGY STAR розроблені таким чином, щоб мінімізувати споживання енергії навіть у режимі очікування, що дозволяє значно заощадити енергію в довгостроковій перспективі.

Вимикайте з розетки прилади, які рідко використовуються

Прилади, які рідко використовуються, наприклад, другий холодильник або запасний телевізор, слід вимикати з розетки, коли вони не використовуються, щоб уникнути зайвого споживання електроенергії. Тримаючи ці прилади відключеними від мережі, доки вони не знадобляться, можна значно заощадити електроенергію.

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