Як зменшити кількість пилу в оселі: Прості та практичні поради

Використовуйте серветки з мікрофібри, щоб притягувати та утримувати пил

UAportal розповів про прості та ефективні лайфхаки для зменшення пилу у вашому домі. Дізнайтеся, що потрібно зробити, щоб якомога рідше витирати поверхні вдома.

Серветки з мікрофібри

Серветки з мікрофібри призначені для того, щоб притягати і утримувати частинки пилу, полегшуючи їх видалення з поверхонь. Протираючи меблі, полиці та інші місця цією серветкою, можна значно зменшити кількість пилу.

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Тримайте вікна зачиненими

Закриваючи вікна, можна зменшити кількість пилу. Хоча потреба у свіжому повітрі цілком зрозуміла, відкриті вікна пропускають частинки пилу ззовні в оселю та осідають на поверхнях.

Очищувачі повітря

Ще одна корисна порада для мінімізації пилу в будинку – це використання очищувачів повітря. Ці пристрої можуть фільтрувати повітря від часток пилу та інших забруднювачів. Шукайте очищувачі повітря з HEPA-фільтрами, оскільки вони дуже ефективно вловлюють навіть найдрібніші частинки.

Нагадаємо, раніше ми розповіли, як вимити вікна за допомогою йодного розчину. Зокрема, його можна приготувати вдома за кілька хвилин. Тоді як витрати на це мінімальні, проте результат точно вас вразить.

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