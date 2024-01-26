Як зменшити кількість пилу в оселі: 3 ефективних лайфхаки

Кожна господиня розуміє, що таке постійна боротьба з пилом. Він може зіпсувати настрій і вимагати нескінченних зусиль з прибирання, особливо для алергіків. UAportal розповів, що існують ефективні лайфхаки, які не викорінять пил повністю, але значно зменшать частоту протирання поверхонь.

Килими

Килими, як правило, є великими магнітами для пилу – вони не лише збирають бруд, але й приховують частинки епідермісу, які приваблюють пилових кліщів. Якщо регулярне чищення викликає труднощі, подумайте про їх повне видалення. Або ж віддайте перевагу якісним матеріалам, обравши надійний дверний килимок, який все ще може служити своєму призначенню, мінімізуючи накопичення пилу.

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Штори

Штори також мають тенденцію накопичувати значну кількість пилу. Досвідчені господині радять ретельно прати їх кожні два місяці, але не менш важливо періодично пилососити. Ця комбінація ефективно видаляє накопичені частинки пилу, зберігаючи ваш житловий простір свіжішим і зменшуючи кількість потенційних алергенів.

Жалюзі

Жалюзі часто накопичують шари пилу на своїх поверхнях. Якщо думка про постійне протирання не приваблює, можливо, настав час розглянути альтернативні варіанти. Шукайте віконні покриття, за якими легше доглядати і які не накопичують так багато пилу, що зменшить ваші зусилля по прибиранню.

Нагадаємо, ми писали про ще один цікавий китайський лайфхак, який допоможе легко позбутись пилу в квартирі.

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