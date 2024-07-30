Як покращити смак страв, приготовлених у мікрохвильовій печі

Багато людей роблять непотрібні помилки при користуванні побутовими СВЧ-пічками. UAportal зібрав прості, але ефективні поради, які допоможуть покращити процес приготування їжі в мікрохвильовій печі.

Трюк швидкого розморожування

Щоб швидко розморозити їжу в мікрохвильовій печі, слід поставити поруч з нею склянку води. Пара від води допоможе рівномірно і швидко розморозити їжу, не даючи їй частково приготуватися.

Запобігайте розбризкуванню їжі

Щоб запобігти розбризкуванню їжі всередині мікрохвильової печі, слід накривати посуд кришкою, придатною для використання в мікрохвильовій печі, або паперовим рушником. Це допоможе запобігти виникненню безладу і значно полегшить прибирання.

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Крім того, під тарілку можна поставити більшу тарілку, щоб зібрати краплі і не допустити їх потрапляння на дно мікрохвильової печі.

Рівномірний час приготування

Щоб їжа готувалася рівномірно, рекомендується розміщувати її на тарілці по колу. Це сприяє рівномірному розподілу тепла мікрохвильової печі, запобігаючи пересмажуванню в одних місцях і недосмажуванню в інших.

Крім того, перемішування їжі на половині часу приготування допоможе перерозподілити тепло і забезпечити рівномірне приготування.

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