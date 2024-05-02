Як покращити миття підлоги за допомогою звичайного оцту

UAportal з'ясував, що деякі поради можуть змінити ваш підхід до миття підлоги, зробивши його більш бюджетним. Додавання оцту до рутинного прибирання підлоги може дати багато переваг – від видалення плям до нейтралізації стійких запахів.

Додавання оцту у воду

Оцет допомагає видалити жир і бруд, ефективно дезінфікує підлогу. М'яка кислотна природа оцту може розчинити і видалити плями. Це просте рішення може позбавити вас від клопоту з миттям та використанням агресивних хімічних засобів.

Відновлення блиску та сяйва

З часом підлога може почати втрачати свій блиск, особливо в місцях з високою прохідністю. Оцет можна використати для відновлення блиску.

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Нейтралізація неприємних запахів

Оцет відомий своєю природною здатністю нейтралізувати та усувати запахи. Додавши його у воду, ви зможете ефективно усунути стійкі запахи.

Універсальний засіб для різних типів підлог

Оцет є універсальним миючим засобом, який підходить для всіх типів підлогових покриттів. Розчин оцту та води можна безпечно та ефективно використовувати на паркетній, ламінованій, кахельній або вініловій підлозі.

Нагадаємо, часто підлога страждає від нальоту, що не змивається звичайною водою. Однак не варто відразу витрачати кошти на хімічні засоби з магазину. Замість побутових хімічних засобів можна скористатися природним очисником для підлоги, зокрема лимоном.

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