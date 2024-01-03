Як покращити якість сну: 5 дієвих порад

Сон відіграє вирішальну роль у підтримці нашого здоров'я та добробуту. Однак, зважаючи на вимоги сучасного життя, багатьом людям важко якісно відпочивати. Щоб допомогти вирішити цю проблему, UAportal підготував 5 порад, які допоможуть покращити режим сну.

Займайтеся спортом

Це може здатися абсурдним, але включення помірних фізичних вправ у свій розпорядок дня може суттєво покращити сон. Будь то ранкова зарядка, йога, відвідування спортзалу, танці або просто прогулянка на природі – вибір відповідної форми вправ може значно сприяти покращенню якості сну.

Правильне харчування

Слідкуйте за споживанням кофеїну і намагайтеся звести його до мінімуму, особливо в другій половині дня. Віддайте перевагу легкій і поживній вечері, наприклад, салату зі свіжих овочів і риби. Це допоможе уникнути перевантаження шлунку і потенційного порушення сну.

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Відкладіть гаджети

Виділіть перед сном двогодинний період без гаджетів. Використовуйте цей час для особистого самоаналізу та роздумів, дозвольте собі хвилини тихого споглядання. Мінімізація впливу зовнішніх подразників і скорочення телефонних розмов перед сном можуть позитивно вплинути на якість вашого сну.

Розпорядок дня

Намагайтеся планувати час сну і бадьорості послідовно, навіть у вихідні дні, оскільки це задає ритм внутрішньому годиннику організму. Дотримуючись регулярного графіка, ви створюєте стійкий і надійний шаблон, який сприяє його якості.

Трав'яний чай

Трав'яні чаї здавна шанують за їхні заспокійливі властивості та здатність зменшувати тривожність. Подумайте про те, щоб включити їх у свій раціон. Вони спеціально спрямовані на боротьбу з безсонням і стресом, та допоможуть вам заснути краще і спокійніше.

Нагадаємо, ми вже розповідали, що іноді буває важко заснути через переживання та проблеми в особистому чи професійному житті, тому вже вранці люди бувають втомлені та непродуктивні. Ми підготували кілька практичних порад, які допоможуть впоратися з цією проблемою.

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