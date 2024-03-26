Як покращити дихання після вживання часнику: 5 корисних порад

Однак одним з недоліків часнику є його сильний і неприємний запах з рота, який може ускладнити спілкування з колегами і потенційно створити незручні ситуації під час соціальної взаємодії. UAportal розповів, що існують прості та ефективні способи боротьби з цією проблемою.

Корінь імбиру

У зимовий сезон у більшості домівок є імбир, який можна використовувати для приготування сезонних напоїв. Почистіть і відріжте невеликий шматочок імбиру, а потім потримайте його в роті приблизно 10 хвилин. Цей простий крок допоможе усунути неприємний аромат і відновити свіжий подих.

Петрушка

Петрушка, пряна трава, також може нейтралізувати стійкий запах часнику. Просто з'їжте невелику кількість після вживання часнику, і вона допоможе нейтралізувати запах, залишивши вам свіжий подих.

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М'ята

Якщо у вас під рукою є м'ята, спробуйте приготувати освіжаючий чай. Її листя, замочені в гарячій воді, можуть створити приємний на смак і ароматний напій, який допомагає відновити свіжість подиху.

Фрукти

Деякі фрукти можуть допомогти поліпшити запах з рота. Сливи та яблука, зокрема, мають властивості, які можуть допомогти нейтралізувати неприємний часниковий запах з рота.

Молоко

Побалувати себе порцією молока може бути солодким і ефективним рішенням для нейтралізації неприємного запаху, викликаного часником. Воно чудово протидіє і нейтралізує небажані запахи, завдяки чому у вас значно покращується дихання.

Нагадаємо, раніше ми вже розповідали, що не потрібно робити під час зняття макіяжу.

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