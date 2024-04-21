Як зміцнити розсаду помідорів перед висадкою у відкритий ґрунт: ефективний спосіб підживлення

UAportal розповів про натуральне та ефективне добриво для розсади томатів, яке часто називають "рідким золотом". Для забезпечення оптимального росту рослин дуже важливо забезпечити їм належне живлення. Хоча ви можете знайти добрива в магазинах, існує економічно ефективна альтернатива, що не містить хімічних речовин, з використанням звичайного інгредієнта, який є на кожній українській кухні.

Для стимулювання росту розсади томатів можна використовувати звичайну картоплю середнього розміру. Картопля є джерелом калію, який відіграє важливу роль у зміцненні рослин, підтримці водного балансу та підвищенні стійкості до стресових умов.

Читайте також: Негативно вплине на урожайність: городники назвали овочі, які не можна садити на місці буряка

Коли настане час пересаджувати саджанці, ті з них, які отримали достатню кількість калію, матимуть кращий стан. З іншого боку, недостатній рівень калію може призвести до того, що розсада буде слабкою і тонкою.

Приготувати цей розчин дуже просто, для цього знадобиться картопляне лушпиння і вода. Почистіть картоплю і покладіть лушпиння в банку. Додайте гарячу воду, бажано близько 80 градусів за Цельсієм.

Дайте суміші настоятися протягом двох днів у теплому місці. Цей процес дозволяє настою збагатитися калієм, перетворюючи його на цінне джерело поживних речовин. Згодом обережно полийте розсаду цим настоєм, намагаючись вилити його біля коріння.

Раніше ми розповідали, які культури не можна садити біля огірків.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!