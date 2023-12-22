Як доглядати за волоссям взимку: Топ-5 основних правил

З настанням зими важливо знати, як краще доглядати за волоссям, аби зберегти його якість. UAportal розповів про 5 рішень, які допоможуть вам у цьому.

Арганова олія

У зимовий сезон використання арганової олії є найкращим вибором для догляду за волоссям завдяки її здатності зволожувати та живити сухе і ламке волосся. Вона багата на жирні кислоти та вітамін Е, що робить її чудовим варіантом для боротьби з суворим впливом холодної погоди на волосся. Регулярне застосування арганової олії допомагає відновити блиск і м'якість, забезпечуючи захист від пухнастості та ламкості.

Маски для волосся

Вони забезпечують інтенсивне зволоження та поживні речовини, допомагаючи відновити пошкоджене волосся, спричинені холодом і сухим повітрям.

До складу цих масок входять такі інгредієнти, як олія ши, олія авокадо та кератин, що сприяють здоров'ю та зміцненню волосся. Включення засобів для глибокого кондиціонування у щотижневий догляд збереже його м'яким, гладким і слухняним протягом усіх зимових місяців.

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Шовкові наволочки

Гладка поверхня шовку допомагає зменшити тертя і запобігти ламкості під час сну, знижуючи шкоду, спричинену статичним електричним зарядом і сухістю. Використання шовкової наволочки призводить до того, що після пробудження волосся не сплутується і стає більш гладким, зменшуючи потребу в укладці та загальну шкоду для волосся взимку.

Незмивний кондиціонер

Незмивні кондиціонери є хорошим вибором для використання взимку, пропонуючи безперервне зволоження та захист протягом усього дня. Збагачені зволожуючими інгредієнтами, такими як кокосова олія та алое вера, вони створюють захист від несприятливих факторів навколишнього середовища, підтримуючи здоров'я волосся та зменшуючи електризацію та пухнастість.

Пілінг

Процедури пілінгу шкіри голови мають важливе значення для підтримки здорового стану та сприяння оптимальному росту волосся, особливо взимку. Ці процедури усувають накопичення, відмерлі, ороговілі клітини шкіри та надлишок жиру, що сприяє кращому поглинанню зволожувальних засобів та поживних речовин.

Нагадаємо, ми вже писали, як правильно сушити волосся.

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