Як доглядати за орхідеєю, аби вона цвіла: корисні поради

UAportal підготував поради щодо належного догляду для оптимального росту і розвитку орхідеї. Дотримання цих лайфхаків значною мірою сприятиме успішному цвітінню квітки.

Дренаж води

Дуже важливо, щоб горщик для орхідеї мав дренажні отвори, щоб запобігти перезволоженню. Альтернативним варіантом є використання спеціалізованих горщиків для орхідей з додатковою вентиляцією для поліпшення стікання води.

Шар каміння на дні горщика також може сприяти осушенню і запобігти зануренню коріння орхідеї у воду. Забезпечивши належний дренаж води, можна звести до мінімуму виникнення таких проблем, як гниття коренів.

Коректне освітлення

Для процвітання орхідеям необхідна відповідна кількість світла. Занадто багато прямих сонячних променів може призвести до опіків листя, в той час як недостатня кількість світла може перешкоджати цвітінню рослини.

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Ідеальне місце для орхідей – біля вікна, де вони можуть отримувати непряме сонячне світло. Рекомендується використовувати прозорі штори для фільтрації світла і запобігання потенційної шкоди від прямих сонячних променів. Забезпечення правильного освітлення сприяє безперервному цвітінню орхідей.

Належна температура і вологість

Підтримка правильного рівня температури і вологості має вирішальне значення для благополуччя рослин. Орхідеї процвітають в середовищі з вологістю 60-80% і помірною температурою.

Рекомендується поставити біля орхідеї піддон з водою для підвищення вологості або використовувати зволожувач повітря в умовах сухого повітря. Крім того, уникайте впливу на орхідеї різких протягів або екстремальних температур.

Нагадаємо, ми вже писали, що заборонено робити при вирощуванні орхідеї.

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