Як доглядати за одягом, аби він був як новий: Корисні лайфхаки

Підтримання чистоти та вигляду гардероба вимагає ретельної уваги. Однак простого прання та прасування може бути недостатньо. UAportal підготував кілька корисних порад, які допоможуть зберегти ваш одяг чистим і красивим без шкоди для його якості.

1. Джемпер

Уникнути непривабливого вигляду катишків на джемпері можна, поклавши його в пакеті в холодильник на 3-4 години. Цей простий трюк допомагає запобігти утворенню катишків і зберегти якість тканини.

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2. Джинси та штани

Трикотажні штани і джинси мають тенденцію легко м'ятися при в шафі. Щоб запобігти утворенню складок, зберігайте ці речі в згорнутому вигляді. Так вони залишатимуться гладенькими та без зморшок.

3. Шкіряні речі

Шкіряні речі потребують особливого догляду, оскільки з часом вони можуть втрачати колір і блиск, особливо в осінню пору року. Боротися з цією проблемою можна, наносячи на шкіру гліцерин. Він допомагає відновити первісний колір і блиск, захищаючи її від пошкоджень, викликаних погодними умовами.

4. Замшеві речі

Захистити замшеві речі від пилу може бути непросто, особливо це стосується верхнього одягу. Щоб ефективно видалити ворсинки та інші частинки з поверхні замшевого одягу, акуратно потріть тканину пемзою. Цей метод допоможе зберегти її зовнішній вигляд і позбавить від небажаного бруду.

Раніше ми писали про режим пральної машинки, який краще не використовувати, щоб речі не залишалися брудними після прання, а також що робити після прання, щоб у пральній машині не з'явилися цвіль і поганий запах.

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