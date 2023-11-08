Як доглядати за шкірою взимку: дієві поради

У зимовий період важливо дбати про шкіру. Зокрема, потрібно скорегувати догляд. UAportal дасть кілька практичних порад і рекомендацій, які допоможуть вам у цьому.

Регулярно зволожуйте шкіру

Взимку холодне і сухе повітря може призвести до зневоднення шкіри, схильності до сухості, лущення та подразнення. Для боротьби з цим важливо регулярно зволожувати шкіру. Потрібно обрати насичений і живильний зволожуючий крем, який підходить для вашого типу шкіри, і щоденно наносити його на обличчя і тіло.

Використовуйте м'який очищувальний засіб

Жорсткі миючі засоби можуть позбавити шкіру природних жирів і ще більше висушити її. Рекомендується обирати м'які, не пінисті засоби для вмивання, які ефективно очищають шкіру, не викликаючи подразнення або сухості. Шукайте очищувальні засоби, що містять зволожуючі компоненти, такі як гіалуронова кислота.

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Захищайте шкіру від негоди

У зимовий сезон суворі погодні умови можуть завдати шкоди шкірі. Слід захищати шкіру від холодного вітру, носячи шарф або шапку, яка закриває обличчя та вуха. Також важливо наносити сонцезахисний крем з фактором захисту не менше SPF 30 навіть у похмурі дні, щоб захистити шкіру від шкідливого впливу ультрафіолетових променів.

Підтримуйте водний баланс

Важливо пити багато води, щоб підтримувати шкіру зволоженою зсередини. Рекомендується випивати 8 склянок води на день і включати в раціон продукти з високим вмістом води, такі як фрукти та овочі.

Зволожуйте повітря вдома

Опалення може пересушувати повітря в приміщенні, сприяючи висиханню шкіри. Знизьте температуру в оселі та зволожуйте повітря.

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