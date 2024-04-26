Як доглядати за килимком для ванни: поради щодо очищення

UAportal дізнався, як позбавити себе від клопоту, пов'язаного з неприємним запахом і пліснявою на килимках для ванни. Для цього вам варто скористатися нашими перевірені методи.

Швидке очищення килимка

Одним з ефективних методів є використання суміші теплої води і оцту. Залиште килимок у цьому розчині на 30 хвилин, після чого ретельно прополоскайте його і висушіть.

Регулярне прання

Килимок слід класти в пральну машину з м'яким миючим засобом на делікатному режимі. Важливо ознайомитися з інструкціями по догляду за конкретним килимком.

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Сушіння на сонці

Після миття, килимок слід просушити на свіжому повітрі. Ультрафіолетові промені допомагають вбити бактерії і цвіль Важливо, не залишати його надовго, оскільки тривалий вплив сонця може призвести до вицвітання кольорів.

Використання харчової соди

Харчова сода, природний дезодорант, може ефективно нейтралізувати запахи на килимку. Посипте килимок великою кількістю соди, залиште його на кілька годин. Потім струсіть або пропилососьте його.

Нагадаємо, раніше ми розповіли, як вимити вікна за допомогою йодного розчину. Зокрема, його можна приготувати вдома за кілька хвилин. Тоді як витрати на це мінімальні, проте результат точно вас вразить.

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