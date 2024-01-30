Як видалити жовті плями на ванній та унітазі: Дієві способи

Коли справа доходить до ефективної боротьби з жовтими плямами у ванній та туалеті, є кілька практичних і екологічних методів, які можуть бути високоефективними. Від використання натуральних інгредієнтів до проактивних методів профілактики для підтримки чистоти – UAportal розповів, як це зробити.

Оцет

Якщо ви маєте справу з жовтими плямами у ванній або туалеті, ефективною порадою є використання оцту. Мийний розчин можна приготувати, змішавши рівні частини води й білого оцту, і нанести на забруднені ділянки. Залиште на кілька хвилин, а потім почистьте щіткою.

Харчова сода і лимонний сік

Ще одна корисна порада для видалення жовтих плям у ванній кімнаті та туалеті – це використання суміші харчової соди та лимонного соку. Їх можна змішати до утворення пасти, а потім нанести на забруднені ділянки. Залиште на деякий час, а потім почистьте щіткою.

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Розчин перекису водню

Для стійких жовтих плям також можна використовувати розчин перекису водню. З його сильними відбілювальними властивостями, він ефективно справляється зі складними плямами. Змішайте перекис з водою, нанесіть на забруднені ділянки та залишіть на деякий час перед тим, як почистити й прополоскати. Цей метод особливо ефективний для жовтих плям, які застаріли й важко виводяться звичайними засобами для чищення.

Відбілювач і розчин води

Класичним рішенням для боротьби з жовтими плямами є суміш відбілювача і води. Відбілювач, як потужний дезінфекційний засіб, ідеально підходить для стійких плям у ванній кімнаті. Перед нанесенням на забруднену поверхню його слід розвести водою у добре провітрюваному приміщенні. Залиште на кілька хвилин, а потім ретельно протріть і змийте.

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