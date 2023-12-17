Як видалити запах цигарок з одягу: Натуральні методи

Запах від цигарок на одязі може залишатися та завдавати дискомфорту, навіть першого прання. У світі, де натуральні методи чистоти та усунення запахів стають все популярнішими, існують ефективні та прості способи позбутися цього неприємного аромату. UAportal підготував декілька порад, що допоможуть вивести запах тютюну з одягу.

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Оцтовий розчин

Рівні частини оцту і води слід змішати у відрі або тазику і занурити одяг на кілька годин. Після замочування, його слід випрати, щоб видалити стійкий запах оцту. Цей метод ефективно нейтралізує і усуває запах диму, залишаючи одяг свіжим і чистим.

Застосування харчової соди

Змішавши соду з водою, слід утворити густу пасту і нанести її безпосередньо на одяг. Залиште пасту щонайменше на 30 хвилин, перш ніж прати одяг у звичайному режимі.

Вплив сонячного світла

Одна з менш відомих порад для видалення запаху сигарет з одягу полягає у використанні природного сонячного світла. Забруднений одяг слід вивісити на вулиці під прямими сонячними променями на кілька годин.

Ультрафіолетові промені сонця допомагають розщеплювати і виводити молекули запаху, що застрягли в тканині. Після провітрювання на сонці одяг повинен пахнути помітно свіжіше і не мати стійкого сигаретного запаху.

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