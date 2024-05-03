Як видалити темні плями на нержавіючій сталі: дієві поради

UAportal дізнався, що коли справа доходить до збереження зовнішнього вигляду нержавіючої сталі, знання ефективних методів видалення темних плям має важливе значення. Ось кілька методів, які вам допоможуть.

Використання оцту і води

Рівні частини оцту і води потрібно змішати в пульверизаторі і розпилити на поверхню. Потім її потрібно протерти м'якою ганчіркою, щоб видалити темні плями.

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Паста з харчової соди

Пасту нанесіть на уражену ділянку і обережно втирайте м'якою тканиною або губкою. Залиште на кілька хвилин, а потім змийте водою.

Лимонно-сольовий скраб

Свіжий лимон розрізати навпіл і на одну з половинок посипати трохи солі. Тоді лимоном потрібно потерти уражену ділянку. Після очищення ділянку варто ретельно промити, щоб надати їй бездоганного блиску.

Спеціальний засіб для чищення

Для досягнення найкращих результатів слід дотримуватися інструкцій виробника, а також завжди тестувати засіб на невеликій непомітній ділянці, щоб переконатися, що він не пошкодить поверхню.

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