Як видалити стійкий жир та кіптяву з решітки газової плити: 5 ефективних порад

Підтримання чистоти решітки газової плити може стати справжнім викликом, оскільки жир і бруд мають властивість накопичуватися з часом. UAportal розповів, що існують доступні методи з використанням предметів домашнього вжитку, які допоможуть вам легко впоратися з цією проблемою.

Харчова сода

Зробіть густу пасту, змішавши харчову соду з невеликою кількістю води. Нанесіть суміш на решітку, забезпечивши рівномірне покриття, і дайте їй повністю висохнути. Приблизно через 30 хвилин обережно почистіть щіткою і змийте залишки соди теплою водою.

Мильний розчин

Для бюджетного і простого підходу приготуйте мильний розчин, використовуючи дрібно натерте господарське мило. Розмішайте стружку в теплій воді до утворення пінистої суміші. Нанесіть її на решітку і залиште на кілька годин або на ніч, залежно від рівня забруднення, потім змийте мило теплою водою.

Оцет

Оцет є високоефективним засобом для видалення жиру та бруду з будь-якого матеріалу. Наповніть велику ємність гарячою водою, потім додайте пів склянки оцту.

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Занурте решітку в розчин і залиште на кілька годин, а якщо забруднення сильне, то на всю ніч. Протріть решітку ганчіркою або губкою і промийте її під проточною водою, щоб отримати чисту поверхню.

Нашатирний спирт

Змішайте пів склянки прального порошку з нашатирним спиртом до утворення густої пастоподібної консистенції. Залийте суміш гарячою водою, щоб вона добре перемішалася.

Потім за допомогою щітки або губки нанесіть розчин на решітку і залиште приблизно на 15 хвилин. Після закінчення відведеного часу ретельно змийте суміш, очистивши решітку від жиру та бруду.

Сіль

У теплій воді розчиніть 2 столові ложки солі в 0,5 літра води. Змочіть губку в солоній воді і протріть уражені ділянки. Для більш стійких плям залиште розчин на решітці на ніч, потім обережно протріть губкою під теплою проточною водою, щоб видалити залишки.

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