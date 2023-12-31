Як видалити стійкі плями жиру зі стільниці: Ефективні поради

Жирні плями, що залишаються після приготування страв, можуть стати надокучливою проблемою, особливо коли звичайні миючі засоби не допомагають. UAportal підготував декілька лайфхаків, що допоможуть впоратись з плямами жиру на стільниці.

Використання оцту і харчової соди

Рівні частини оцту і харчової соди потрібно змішати для створення пасти. Засіб необхідно нанести на краплі жиру і залишити на 15-20 хвилин. Губкою або ганчіркою стерти застиглий бруд, після чого стільницю промити теплою водою і висушить.

Читайте також: Як прибрати пил, щоб він ще довго не осідав на меблях

Використання лимонного соку і солі

Лимонний сік варто змішати з сіллю, щоб утворилася кашкоподібна паста. Її треба нанести на застиглий жир і залишити на 10-15 хвилин. Для видалення бруду слід використовувати щітку або губку.

Застосування мила для посуду та гарячої води

Стільницю потрібно залити гарячою водою і додати велику кількість мила для посуду. Після цього залишити мило на 30 хвилин, у результаті краплі жиру витерти губкою або щіткою. Потім стільницю потрібно ретельно промити гарячою водою.

Раніше ми писали про ще один цікавий китайський лайфхак, який допоможе легко позбутись пилу в квартирі.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!