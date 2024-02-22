Як видалити різні плями з дивана: корисні поради

Коли справа доходить до того, щоб ваш диван не мав плям, розуміння найкращих методів очищення має вирішальне значення. UAportal зібрав різні ефективні поради, як боротися з цією проблемою.

Видалення плям від кави

Якщо кава випадково пролилася на диван, в першу чергу потрібно негайно промокнути місце чистою ганчіркою, щоб увібрати якомога більше рідини. Потім чайну ложку м'якого рідкого мила можна змішати з чашкою води й акуратно промокнути забруднену ділянку.

Наступний крок – змити мильну суміш чистою вологою ганчіркою і витерти насухо рушником. У випадку стійких плям від кави рекомендується використовувати комерційний засіб для чищення оббивки.

Усунення плям від домашніх тварин

Видаляючи плями від домашніх тварин на дивані, слід почати з видалення всіх твердих залишків, а потім промокнути ділянку чистою ганчіркою. Для ефективного видалення плям можна розпорошити на забруднену ділянку розчин білого оцту і води, змішаних у пропорції 1:1.

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Важливо залишити його на кілька хвилин, потім промокнути місце чистою тканиною і повторити процес, якщо необхідно, доки пляма не зникне. Цей розчин не тільки видалить пляму, але й допоможе усунути неприємні запахи.

Як боротися з чорнильними плямами

Якщо ви зіткнулися з чорнильною плямою на дивані, насамперед промокніть пляму чистою ганчіркою, уникаючи тертя, оскільки це може призвести до подальшого розповсюдження чорнила. Потім невелику кількість медичного спирту можна нанести на ватний диск і промокнути пляму.

Потім слід промокнути її чистою ганчіркою і повторювати процес, доки пляма не зникне. В якості альтернативного методу для обробки чорнильних плям на тканинних диванах можна також використовувати лак для волосся або рідину для зняття лаку з нігтів.

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