Як видалити плями від жиру з кухонних шафок: 3 ефективні лайфхаки

Бризки та плями жиру на кухонних шафах можуть викликати труднощі під час прибирання, особливо коли вони накопичуються біля газової плити. UAportal розповів, що замість того, щоб витрачати гроші на дорогі хімічні засоби, можна скористатися простими, але ефективними способами з використанням інгредієнтів, доступних у вашому домі.

Харчова сода та лимонна кислота

Створіть засіб для чищення, змішавши 2 столові ложки харчової соди, 1 чайну ложку лимонної кислоти і невелику кількість води. Добре перемішайте ці інгредієнти до утворення пастоподібної консистенції.

За допомогою ганчірки або губки нанесіть суміш на жирну поверхню. Залиште приблизно на 5 хвилин, а потім витріть плями.

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Лимонна кислота та миючий засіб

Для ефективного очищення поверхонь приготуйте суміш, змішавши 1 столову ложку лимонної кислоти з кількома краплями миючого засобу для посуду та з водою. Нанесіть її на уражені поверхні і залиште приблизно на 30 хвилин. Після цього ретельно змийте розчин, і ви будете вражені тим, як легко він видаляє стійкі жирні плями.

Оцтовий розчин

Незважаючи на свій виразний запах, оцет є чудовим і універсальним засобом для чищення. Створіть домашній засіб, змішавши 0,5 склянки оцту, 0,5 склянки горілки та 0,5 чайної ложки ефірної олії. Налийте цю суміш у пляшку з розпилювачем, щоб було зручно наносити.

Розпиліть розчин на жирні поверхні кухонних шафок і залиште його приблизно на 15 хвилин. Після закінчення часу протріть поверхню вологою губкою.

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