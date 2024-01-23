Як видалити плями від парфумів з одягу: Три натуральні засоби

Коли справа доходить до очищення плям парфумів, певні натуральні методи довели свою високу ефективність. UAportal з'ясував, як за допомогою легкодоступних продуктів можна домогтися чистоти й свіжого запаху одягу.

Оцет

Коли справа доходить до видалення плям від парфумів з одягу, однією з ефективних порад є використання білого оцту. Суміш рівних частин води й білого оцту нанесіть на забруднену ділянку. Залиште на кілька хвилин, а потім обережно промокніть місце чистою ганчіркою.

Це допоможе розщепити й вивести пляму від парфумів з тканини. Після цього, одяг слід випрати у звичайному режимі, щоб видалити стійкий запах оцту.

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Харчова сода

Ще одна корисна порада для видалення плям від парфумів з одягу – використання харчової соди. Створення пасти шляхом змішування соди з водою, а потім нанесення її на забруднену ділянку може забезпечити ефективні результати.

Акуратно втирайте пасту в тканину і залиште її приблизно на 30 хвилин. Після цього, промийте холодною водою. Поглинальні властивості харчової соди піднімуть і вберуть пляму від парфумів з одягу.

Лимонний сік

Використання лимонного соку, як натурального засобу, також ефективно для видалення плям від парфумів з одягу. Вичавіть свіжий лимонний сік на забруднену ділянку і залиште його на кілька хвилин.

Потім виперіть одяг холодною водою і дайте йому висохнути на повітрі. Це потрібно для того, щоб лимонна кислота розщепилася і видалила плями від парфумів, залишивши свіжий цитрусовий запах.

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