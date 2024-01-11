Як видалити плями від дезодоранту з одягу: 4 способи

Коли справа доходить до видалення стійких плям дезодоранту з одягу, існує кілька ефективних методів, які дають позитивні результати. UAportal розповів, як за допомогою звичайних побутових засобів можна усунути ці непривабливі сліди.

Використання оцту і води

Одним з ефективних способів видалення плям від дезодоранту з одягу є використання суміші оцту і води. Розчин можна створити, змішавши рівні частини цих інгредієнтів, і нанести його безпосередньо на забруднену ділянку. Залиште розчин на 30 хвилин, а потім змийте холодною водою і виперіть, як зазвичай, щоб ефективно видалити плями.

Харчова сода та перекис водню

Ще одним ефективним методом боротьби з плямами від дезодоранту є використання пасти з харчової соди та перекису водню. Щоб створити пасту, змішайте ці два інгредієнти разом до утворення густої консистенції. Потім пасту потрібно нанести безпосередньо на забруднену ділянку, обережно втерти в тканину і залишити приблизно на 15 хвилин, після чого випрати виріб у звичайному режимі.

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Лимонний сік

Для світлих тканин потужним засобом для видалення плям від дезодоранту є використання лимонного соку. Ефективним може виявитися залишення його приблизно на 10 хвилин перед тим, як промити холодною водою і випрати одяг у звичайному режимі.

Господарське мило

Ще одним ефективним методом видалення плям від дезодоранту є попередня обробка ураженої ділянки господарським милом. Нанесіть невелику кількість мила безпосередньо на пляму і м'яко втирайте його, щоб видалити пляму. Залиште його на 10-15 хвилин, а потім промийте холодною водою і виперіть, як зазвичай.

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