Як видалити плями крові з одягу: три корисні лайфхаки

Виведення плям крові з одягу може бути складним завданням, але кілька простих і ефективних методів можуть допомогти вирішити цю проблему. UAportal дізнався про лайфхаки, які пропонують практичні рішення як для свіжих, так і для засохлих плям.

Перекис водню

Забруднену тканину можна замочити в перекису водню на 5-10 хвилин, щоб розщепити кров. Потім цю ділянку слід обережно промокнути чистою тканиною, щоб видалити пляму. Після цього тканину слід прополоскати холодною водою.

Читайте також: Як видалити плями від чорниці з одягу: корисні поради та альтернативні методи

Сіль і холодна вода

Суміш солі та холодної води також може бути ефективним засобом для видалення плям крові. Приготувавши пасту з холодної води і солі, нанесіть її на забруднену ділянку і дайте їй висохнути. Після висихання зішкребіть соляну пасту і промийте тканину холодною водою.

Оцет і харчова сода

Ефективний метод – нанести на пляму пасту з рівних частин оцту і харчової соди. Залиште пасту на близько 30 хвилин, а потім промийте тканину холодною водою. Після полоскання тканину можна випрати у звичайному режимі.

Нагадаємо, ми вже розповідали, як правильно відіпрати комір та манжети, аби вони мали ідеальний вигляд.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!