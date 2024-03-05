Як видалити масляні плями з одягу: немає необхідності прати одразу

Коли справа доходить до видалення масних плям з одягу, можна застосувати кілька практичних методів, що не потребують прання. UAportal поділився порадами, як позбутися жирних плям з використанням доступних предметів.

Використання мила та води

Щоб вивести масляні плями з одягу без прання, потрібно нанести господарське мило безпосередньо на пляму, потім протерти вологою тканиною ганчіркою. Це допоможе розщепити забруднення, що полегшить видалення його з тканини. Після очищення місце слід промити водою, а потім промокнути насухо чистою ганчіркою.

Використання дитячої присипки або кукурудзяного крохмалю

Щоб ефективно вивести масляні плями без прання, посипте пляму дитячою присипкою або кукурудзяним крохмалем і залиште принаймні на 30 хвилин. Після цього обережно видаліть присипку щіткою, оскільки вона поглине масло з тканини. Цей метод є особливо корисним для делікатних тканин.

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Використання білого оцту

Налийте невелику кількість оцту прямо на пляму і обережно утріть його в тканину. Залишіть на 10-15 хвилин, потім промийте пляму водою. Кислотність оцту допомагає розщеплювати жир і може бути особливо ефективною для стійких або застарілих плям.

Використання харчової соди

Щоб вивести масляні плями, посипте уражену ділянку содою і м'яко утріть її в тканину. Залишіть на 15-20 хвилин, щоб сода ввібрала олію. Після цього зчистіть соду щіткою та видаліть її залишки вологою ганчіркою.

Використання піни для гоління

Нетрадиційний, але ефективний спосіб видалення масляних плям без прання – це нанесення крему для гоління на забруднену ділянку. Обережно протріть крем для гоління в тканину і залиште його на 15 хвилин. Потім промокніть ділянку вологою ганчіркою, щоб видалити залишки олії та піни.

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