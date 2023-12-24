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Як видалити ковтунці з светрів: Бабусині поради

Владислав Москаленко

Ковтунці на светрі

При частому носінні светрів, поява ковтунців стає проблемою, яка може вплинути на зовнішній вигляд вашого улюбленого одягу. UAportal підготував декілька лайфхаків, що допоможуть впоратись з цим завданням.

Протирання скотчем

Для видалення ковтунців зі светра, використовуйте шматок пакувальної стрічки або скотчу. Акуратно проведіть по поверхні тканини цим матеріалом, і він підніме ворсинки. Липкість стрічки забере непотріб, не завдаючи шкоди вашому светру.

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Техніка гоління

Можна використовувати одноразову бритву для ефективного збирання ворсинок з поверхні светра. Проведіть бритвою по тканині дуже обережно, і вона легко позбавить річ непотрібних ворсинок, не зашкодивши матеріалу. Такий метод є надійним і дозволяє швидко очистити одяг від непотрібних ковтунців.

Валик для ворсу

Покупка спеціального валика для тканини є чудовим рішенням для догляду за вашим одягом. Прокатайте липкий клей по поверхні, і ворсинки легко видаляться з тканини. Цей швидкий і простий спосіб допоможе зберегти ваш светр чистим і вільним від катишків.

Нагадаємо, ми вже писали, чому після прання в машинці речі стають бруднішими.

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