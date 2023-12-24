Як видалити ковтунці з светрів: Бабусині поради

При частому носінні светрів, поява ковтунців стає проблемою, яка може вплинути на зовнішній вигляд вашого улюбленого одягу. UAportal підготував декілька лайфхаків, що допоможуть впоратись з цим завданням.

Протирання скотчем

Для видалення ковтунців зі светра, використовуйте шматок пакувальної стрічки або скотчу. Акуратно проведіть по поверхні тканини цим матеріалом, і він підніме ворсинки. Липкість стрічки забере непотріб, не завдаючи шкоди вашому светру.

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Техніка гоління

Можна використовувати одноразову бритву для ефективного збирання ворсинок з поверхні светра. Проведіть бритвою по тканині дуже обережно, і вона легко позбавить річ непотрібних ворсинок, не зашкодивши матеріалу. Такий метод є надійним і дозволяє швидко очистити одяг від непотрібних ковтунців.

Валик для ворсу

Покупка спеціального валика для тканини є чудовим рішенням для догляду за вашим одягом. Прокатайте липкий клей по поверхні, і ворсинки легко видаляться з тканини. Цей швидкий і простий спосіб допоможе зберегти ваш светр чистим і вільним від катишків.

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