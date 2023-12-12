Як видалити чорнило зі шпалер: 3 швидкі способи

Боротьба з розмальованими шпалерами може бути складним завданням. UAportal розповідає про декілька способів, які допоможуть вам позбутися малюнків, не пошкодивши стіни.

Перш ніж зануритися в процес, важливо визначити тип шпалер і оцінити їхню сумісність з різними методами очищення. Якщо у вас вінілові шпалери, вам пощастило, оскільки їх можна мити агресивними хімічними засобами. Однак не мийте їх без водовідштовхувального просочення.

Крім того, якщо ваші шпалери знаходяться під шаром фарби, ви можете мити і чистити їх, за умови, що якість фарби дозволяє це робити. З іншого боку, краще уникати контакту паперових шпалер з водою або хімічними засобами.

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Розгляньмо три швидкі методи, якими можна скористатися, щоб видалити чорнило зі шпалер:

Відбілювач:

1. Нанесіть невелику кількість відбілювача на блюдце.

2. За допомогою ватної палички обережно нанесіть відбілювач на зафарбовані ділянки.

3. Залиште на кілька годин.

4. Обережно витріть м'якою тканиною.

Марганець:

1. Розчиніть кілька кристалів марганцю в оцті.

2. Змочіть у розчині ватний диск і протріть ним уражені ділянки.

3. Після цього змочіть зафарбовані ділянки перекисом водню.

Лимонна кислота:

1. Лимонна кислота добре підходить для очищення вінілових шпалер.

2. Змочіть ватяну паличку в розчині лимонної кислоти.

3. Протріть уражені ділянки шпалер змоченою ватною паличкою.

Не забувайте дотримуватися цих інструкцій і завжди тестуйте будь-який засіб для чищення на невеликій, непомітній ділянці. Застосовуючи ці методи, ви зможете успішно видалити чорнило з ваших шпалер і відновити їхній первісний вигляд.

Нагадаємо, раніше ми розповіли, як вимити вікна за допомогою йодного розчину. Зокрема, його можна приготувати вдома за кілька хвилин. Тоді як витрати на це мінімальні, проте результат точно вас вразить.

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