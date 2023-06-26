Як вдало відповісти на дурість чи хамство: будьте ввічливими та підключіть гумор

У сучасному світі, що швидко змінюється, де ми стикаємося з різними типами людей і ситуацій, вміння успішно відповісти на дурне або грубе зауваження є цінною навичкою. UAportal підготував список порад, які допоможуть вам відповідати на подібні зауваження впевнено та тактовно.

Зберігайте спокій і залишайтесь ввічливими

Коли хтось говорить щось грубе чи дурне, легко втратити самовладання та відреагувати гнівно. Однак важливо зберігати спокій та ввічливість. Зробіть глибокий вдих і подумайте, перш ніж говорити. Спокійна та ввічлива реакція може запобігти ескалації ситуації, а також показати співрозмовнику, що вас не зачіпають його зауваження.

Наприклад, якщо хтось грубо відгукнувся про вашу зовнішність, ви можете відповісти: "Я ціную вашу думку, але мене влаштовує те, як я виглядаю".

Використовуйте гумор

Гумор може бути чудовим способом розрядити напружену ситуацію, а також допомогти вам відповісти на дурне чи грубе зауваження. Використання гумору може показати співрозмовнику, що ви не сприймаєте його серйозно, а також допоможе вам зберегти контроль над розмовою.

Наприклад, якщо хтось грубо відгукнувся про вашу роботу, ви можете відповісти: "Дякую за відгук, я обов'язково додам його до своєї колекції конструктивної критики".

Відповідайте позитивним висловом

Позитивний вислів у відповідь може стати ефективним способом перевести розмову з негативного коментаря на більш позитивну тему. Це може допомогти вам направити розмову в більш продуктивне русло, а також показати співрозмовнику, що вас не зачіпає його коментар.