Як прибрати стійкий наліт від чаю і кави на чашці: 3 цікавих лайфхаки

Ви можете вивести стійкі плями від чаю та кави на чашці за допомогою простих, але ефективних лайфхаків. UAportal розповів детальніше про способи, які забезпечать бездоганний результат.

Сода

Ефективним методом усунення стійких плям від чаю та кави є використання харчової соди. Змішавши її з водою, можна приготувати густу пасту.

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Потім нею можна почистити внутрішню поверхню чашки, приділяючи особливу увагу забрудненим ділянкам. Ретельно промийте чашку водою, щоб побачити значне зменшення плям.

Оцет

Забруднену чашку можна залити рівними частинами оцту й води та залишити на кілька годин або на ніч. Після замочування добре промийте чашку водою, щоб без зусиль видалити плями.

Лимон та сіль

Використання лимона та солі може допомогти легко вивести плями від кави та чаю на чашці. Ретельно почистіть та ополощіть поверхню чашки, після цього пляма зникне.

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