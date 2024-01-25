Як прибрати неприємні запахи з холодильника: Дієві способи

Підтримання свіжого запаху в холодильнику має важливе значення для створення приємної атмосфери на кухні. UAportal розповів про ефективні способи забезпечення чистоти холодильника.

Харчова сода та активоване вугілля

Харчова сода й активоване вугілля можуть допомогти усунути неприємні запахи з холодильника. Для цього в задній частині холодильника можна поставити відкриту коробку соди, яка поглинатиме небажані запахи та зберігатиме свіжий запах. Так само можна використовувати активоване вугілля, поклавши його в контейнер, щоб воно поглинало запахи.

Регулярне чищення

Регулярне чищення та дезінфекція холодильника має важливе значення для усунення неприємних запахів. Сумішшю води та харчової соди слід протирати внутрішні поверхні, включаючи полиці та шухляди, щоб забезпечити ефективне усунення будь-яких застарілих ароматів. Крім того, використання суміші оцту і води для очищення також може допомогти.

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Правильне зберігання продуктів

Зберігання продуктів з сильним запахом, таких як цибуля, часник і певні сири, у герметичних контейнерах може бути корисним. Своєчасне прибирання будь-яких розливів також може запобігти проникненню запахів у холодильник.

Застосування цитрусових

Рекомендуємо використовувати цитрусові, такі як лимон або лайм, щоб природним чином освіжати холодильник. Покладіть розрізаний навпіл цитрусовий фрукт зрізом донизу на тарілку всередині холодильника, щоб ефективно боротися з неприємними запахами.

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