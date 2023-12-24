Як тепло та комфортно одягнутися взимку: 5 стильних порад

UAportal розповів кілька цінних порад, як одягатися взимку, щоб забезпечити комфорт. Дізнайтеся про те, як залишатися в теплі та мати стильний вигляд впродовж холодних місяців.

Багатошаровість

Взимку багатошаровість має важливе значення. Спочатку візьміть одяг, який відводить вологу, потім той, який зігріває, а далі – вітростійкий.

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Теплі тканини

Ще одним важливим аспектом зимового вбрання є вибір тканин, які зберігають тепло, таких як шерсть та фліс. Ці матеріали добре утримують температуру тіла та забезпечують ізоляцію, а також відводять вологу.

Аксесуари

Аксесуари відіграють важливу роль у збереженні тепла взимку. Придбайте рукавички, зручну шапку або шапку-вушанку, щоб утеплити голову, і шарф, який забезпечить додатковий шар навколо шиї.

Зимове взуття

Обирайте черевики, спеціально розроблені для зимових умов, з водонепроникною зовнішньою поверхнею, теплоізоляційною підкладкою та неслизькою підошвою.

Додаткові елементи

Також розгляньте можливість надягати легінси або колготки під штани для додаткового утеплення. Використовуйте термошкарпетки чи шкарпетки з флісовою підкладкою, а також кладіть термоустілки у взуття.

Нагадаємо, український дизайнер Андре Тан назвав моделі одягу, які варто купувати, якщо ви хочете носити їх довго та бути стильними. Ці речі залишаться актуальними тривалий час.

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