Як прати кросівки в пралці: корисні поради

Підтримання кросівок у чистоті має вирішальне значення для їх довговічності та гарного зовнішнього вигляду. UAportal підготував кілька порад експертів про те, як правильно очищати кросівки в пральній машині та як доглядати за ними.

Використовуйте делікатний режим

При пранні кросівок у пральній машині важливо використовувати делікатний режим, щоб не пошкодити матеріал. Вибір делікатного режиму допоможе захистити взуття, водночас ефективно очистивши його. Також варто покласти кросівки в сітчастий мішок для прання, щоб звести до мінімуму будь-які потенційні пошкодження. Крім того, використання холодної води замість гарячої запобігає вицвітанню кольорів і допомагає зберегти цілісність взуття.

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Виймайте устілки та шнурки

Перед тим, як покласти кросівки в пральну машину, рекомендується вийняти устілки й шнурки. Це дозволить провести більш ретельне очищення і запобігти заплутуванню або пошкодженню будь-яких деталей в машині. Устілки можна випрати окремо, а шнурки можна випрати вручну або покласти в сітчастий мішок для прання.

Використовуйте правильний мийний засіб

Вибір відповідного мийного засобу має вирішальне значення при пранні кросівок у пральній машині. Найкраще використовувати м'який мийний засіб або спеціалізований засіб для чищення взуття, щоб уникнути агресивних хімічних речовин, які можуть пошкодити матеріал.

Правильно сушіть на повітрі

Після прання важливо правильно висушити кросівки на повітрі, щоб вони зберегли свою форму. Не кладіть їх у сушарку, оскільки це може призвести до усадки або пошкодження взуття. Замість цього набийте кросівки зім'ятими паперовими рушниками або сухою тканиною, щоб вони зберегли форму під час сушіння. Помістіть їх у добре провітрюване місце, подалі від прямих сонячних променів, і дайте їм повністю висохнути.

Нагадаємо, що запах зношеного взуття може бути неприємним і бентежним. Існують перевірені та випробувані методи, які допомагають зменшити та видалити неприємний запах із взуття.

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