Як слід прати чорний одяг у пральній машині: поради для збереження якості та кольору тканини

Коли справа доходить до прання чорного одягу, існують певні методи, які можуть допомогти зберегти колір і якість тканини. UAportal зібрав кілька порад, щоб забезпечити цілісність чорних речей під час прання.

Як правильно прати чорні речі в пральній машині

При пранні чорних речей в машині важливо вивертати їх навиворіт, щоб запобігти вицвітанню і захистити колір. Використовуйте делікатний режим з холодною водою, щоб звести до мінімуму можливу втрату кольору. Також бажано використовувати пральний засіб, спеціально розроблений для темних кольорів, щоб зберегти яскравість вашого чорного одягу.

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Сортування чорного одягу

Перед тим, як прати чорні речі в пральній машині, важливо відокремити їх від світлих або яскравих речей, щоб запобігти перенесенню кольору. Не забудьте перевірити кишені на наявність предметів, які можуть пошкодити одяг під час прання.

Попередня обробка плям

Щоб зберегти якість чорного одягу, важливо попередньо обробити плями перед пранням. Використовуйте засіб для виведення плям, призначений для темних тканин, і обробіть забруднення перед тим, як кинути одяг у пральну машину. Це допоможе запобігти закріпленню плям і збереже цілісність чорного одягу.

Уникайте переповнення пральної машини

Щоб забезпечити належне і ретельне прання, чорні речі слід прати, не переповнюючи машину. Переповнення може призвести до того, що мийний засіб і вода не зможуть потрапити на всі речі, що призведе до нерівномірного очищення і потенційного пошкодження тканини.

Використання оцту

Додавання чверті склянки білого оцту в цикл полоскання при пранні чорних речей може допомогти зберегти їх колір і запобігти потьмянінню. Оцет діє як природний пом'якшувач тканини й може допомогти запобігти вицвітанню.

Раніше ми писали про режим пральної машинки, який краще не використовувати, щоб речі не залишалися брудними після прання, а також що робити після прання, щоб у пральній машині не з'явилися цвіль і поганий запах.

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