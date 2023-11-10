Як стати щасливішим: ефективні практики

UAportal розповідає про неймовірні поради, які гарантовано принесуть вам величезну радість і задоволення. Відкрийте для себе перетворюючу силу простих лайфхаків, які можуть збільшити ваше щастя у стократ.

Практикуйте вдячність

Практика вдячності – це один лайфхак, який може зробити людину в 100 разів щасливішою. Приділяючи кілька хвилин щодня, щоб подумати про те, за що ви вдячні, ви можете змістити фокус з того, що йде не так, на те, що йде правильно в житті.

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Робіть добрі справи

Ще один лайфхак, який може значно підвищити рівень щастя, – робити добрі справи. Прості жести, такі як притримування дверей для інших або волонтерська допомога тим, хто її потребує, приносять радість як тим, хто її отримує, так і тим, хто її робить.

Практикуйте уважність

Практика уважності – це потужна техніка для збільшення щастя. Повна присутність у моменті та спостереження за своїми думками і почуттями може призвести до більшої задоволеності. Моменти уважності протягом дня, зосередження на диханні та відчуттях, можуть зменшити стрес і покращити загальне самопочуття.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як правильно медитувати, якщо ви початківець.

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