Як врятувати пересолений суп: 3 простих лайфхаки

Відкрийте для себе практичні та прості поради, як врятувати пересолений суп за допомогою повсякденних інгредієнтів. UAportal розповів, як за допомогою простих кухонних лайфхаків можна збалансувати смак страви.

Використання картоплі

Якщо ви прагнете зменшити надлишок солі в супі, подумайте про використання картоплі. Якщо додати в суп цілу картоплину і залишити її варитися протягом 15-20 хвилин, вона поглине додаткову сіль. Після цього її можна вийняти перед подачею на стіл.

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Сік лайма або лимона

Альтернативний підхід до усунення надмірної солоності супу полягає у додаванні невеликої кількості соку лайма або лимона. Природна кислотність цих цитрусових допомагає компенсувати солоність. Бажано почати з невеликої кількості соку і спробувати суп на смак.

Розведення несолоним бульйоном

Для тих, хто бореться з надмірно солоним супом, може виявитися корисним розвести суп прісним бульйоном. Поступове додавання невеликих кількостей несолоного бульйону до досягнення більш прийнятного рівня солоності може ефективно зберегти смак супу.

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