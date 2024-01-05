Як врятувати ноутбук від пролитого чаю або кави

Ліквідація наслідків розливу рідини на ноутбуці може стати справжнім кошмаром, але швидкі та ефективні дії можуть зменшити шкоду. UAportal підготував поради щодо усунення наслідків цієї неприємної ситуації.

Діяти швидко

Вжиття негайних заходів може запобігти просочуванню рідини у внутрішні компоненти ноутбука і спричиненню незворотних пошкоджень. Дотримуючись кроків, спрямованих на якнайшвидше усунення розлитої рідини, можна значно підвищити шанси врятувати ноутбук від незворотної шкоди.

Перші кроки важливі

Насамперед негайно вимкніть ноутбук і відключіть його від будь-якого джерела живлення. Обережно переверніть ноутбук, щоб дати рідині стекти, і витягніть батарею, якщо це можливо.

Чистою сухою ганчіркою промокніть рідину з поверхні, не розтікаючись, а потім ватною паличкою, змоченою в медичному спирті, протріть клавіші та інші щілини. Дуже важливо дати ноутбуку повністю висохнути, перш ніж вмикати його знову.

Використання рису для поглинання вологи

Варто додатково просушити внутрішні компоненти ноутбука. Ефективний спосіб досягти цього – помістити ноутбук у ємність з нешліфованим рисом.

Читайте також: Ноутбук завис та не реагує: спеціалісти порадили кілька способів, щоб привести гаджет до тями

Рисові зерна допоможуть поглинути залишки вологи всередині ноутбука. Якщо залишити ноутбук у рисі щонайменше на 24 години, перш ніж вмикати його знову, це допоможе запобігти корозії та іншим пошкодженням, спричиненим пролиттям.

Звернення за професійною допомогою

Спеціаліст з ремонту комп'ютерів може оцінити пошкодження, очистити внутрішні компоненти та виконати будь-який необхідний ремонт.

Запобігання майбутнім розливам

Щоб запобігти пошкодженню ноутбука в майбутньому, подумайте про придбання захисної накладки на клавіатуру від розлитої рідини. Ці чохли призначені для захисту клавіатури та внутрішніх компонентів від пошкодження рідиною, допомагаючи захистити ноутбук від випадкових розливів.

Раніше, ми писали найдієвіші поради, які допоможуть пришвидшити роботу старих ПК, ноутбуків та смартфонів.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!