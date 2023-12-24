Як створити домашній засіб для прання: Поради

У сучасному світі, коли багато людей прагнуть зменшити вплив хімічних речовин на своє оточення, створення власного домашнього засобу для прання стає актуальним та важливим завданням. UAportal підготував три лайфхаки, що допоможуть створити власний засіб для прання.

Створення домашнього прального порошку

Щоб створити власний миючий засіб, змішайте рівні частини харчової соди і натертого мила. Додайте кілька крапель ефірних олій і зберігайте в закритому посуді. Використовуйте 2-3 столові ложки на одне прання для чистої та свіжо пахучої білизни.

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Видалення плям природним шляхом

Для складних плям можна використовувати пасту з перекису водню, господарського мила та харчової соди. Нанесіть пасту на пляму, залиште на 15-20 хвилин, потім потріть і виперіть, як зазвичай. Цей натуральний засіб ефективно відпирає та видаляє плями.

Натуральний кондиціонер для білизни

Замість сушарки для білизни можна додати кілька крапель улюбленої ефірної олії на вологу губку, а потім закинути її в сушарку разом з речами. Цей простий трюк наповнить білизну приємним, природним ароматом без використання хімічних засобів.

Нагадаємо, ми вже писали, чому після прання в машинці речі стають бруднішими.

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