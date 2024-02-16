Як сіль допоможе у домашніх справах: 5 корисних порад

Кухонна сіль, основний домашній продукт, може бути використана у різні способи для вирішення звичайних завдань з прибирання та догляду за будинком. UAportal розповів, як цей інгредієнт полегшить виконання різних справ.

Натуральний засіб для чищення

Щоб створити натуральний засіб для чищення, змішайте 1 частину солі з 4 частинами оцту, щоб отримати пасту, яку можна використовувати для відтирання стійких плям на таких поверхнях, як стільниці та плити. Абразивна природа солі допомагає розщеплювати жир і бруд, в той час, як оцет забезпечує дезінфекцію.

Видалення плям

Ще одна корисна порада щодо використання кухонної солі – видалення плям з поверхонь. Наприклад, якщо на скатертину пролилося червоне вино, негайно засипте пляму сіллю, щоб вона ввібрала рідину. Дайте їй постояти кілька хвилин, перш ніж витирати – це може запобігти в'їданню плями та полегшить подальше прання скатертини.

Видалення запахів

Кухонну сіль також можна використовувати для поглинання та нейтралізації запахів. Наприклад, можна посипати сіллю обробну дошку після використання, щоб поглинути сильний запах часнику або цибулі. Залиште її на кілька хвилин, перш ніж витерти – цей метод може допомогти усунути застарілі запахи на обробній поверхні.

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Прочищення каналізації

Суміш гарячої води та солі можна вилити в каналізацію, щоб розчинити відкладення. Абразивність цієї речовини також може допомогти усунути невеликі засмічення. Однак цей метод може бути неефективним для більш серйозних утворень, і його краще використовувати для профілактичного обслуговування.

Полірування металевих предметів

Змішану з оцтом кухонну сіль можна використовувати для полірування металевих предметів, таких як латунь або мідь. З рівних частин солі та оцту можна приготувати пасту і нанести її на метал. Чистою ганчіркою втирайте її в поверхню, потім змийте і відполіруйте м'якою ганчіркою.

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